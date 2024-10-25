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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Чертаново (мол) - Сочи (мол)
Чертаново (мол) - Сочи (мол): обзор матча 25 октября 2024
Чертаново (мол)
25.10.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа A, 8 тур
3 : 0
Завершен
Сочи (мол)
10'
Р. Волков
55'
В. Корбут
89'
И. Стельмаченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново (мол) - Сочи (мол)
90'
Замена
М. Кондратьев
️️️️
С. Калинов
Вторая желтая
М. Юсупов
89'
ГОЛ! 3:0!
И. Стельмаченко
89'
Замена
И. Стельмаченко
️️️️
Р. Волков
82'
Замена
Р. Гайнуллин
️️️️
Д. Лапин
73'
Замена
И. Русяев
️️️️
Е. Глухов
70'
ГОЛ! 2:0!
В. Корбут
55'
46'
Замена
Ш. Шарипов
️️️️
А. Мециев
46'
Замена
А. Сергин
️️️️
А. Хежев
Замена
Г. Борисов
️️️️
Б. Парсегов
46'
Желтая карточка
М. Юсупов
22'
Желтая карточка
Д. Корунов
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Волков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново (мол)
31
Марк Переверзев
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
18
Даниил Корунов
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
26
Владислав Корбут
ЛВ
99
Борис Парсегов
ОП
47
Елизар Глухов
АП
46
Дмитрий Лапин
АП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
19
Роман Волков
ЦФ
Сочи (мол)
85
Даниил Силев
ВР
69
Астемир Хежев
ЛЗ
28
Платон Платонов
ЦЗ
67
Филипп Нуретдинов
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
60
Марк Носатый
ОП
81
Артур Янгаев
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
68
Дмитрий Павлов
АП
77
Антон Камышенко
ЦФ
80
Амур Балкизов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Чертаново (мол)
66
Константин Нечкин
ВР
79
Елизар Дмитриенко
ЛЗ
84
Денис Фирсов
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
98
Савелий Золкин
ЦЗ
23
Даниил Козлов
ПЗ
6
Павел Головин
ОП
97
Георгий Борисов
ОП
7
Рамиль Гайнуллин
ЦП
8
Илья Стельмаченко
ПВ
Сочи (мол)
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
98
Михаил Кондратьев
ПЗ
89
Александр Сергин
ЛВ
17
Роман Зайцев
ЦП
70
Шодибек Шарипов
АП
96
Владислав Кроитору
ЛФ
3-1-3-3
31
Переверзев
23
Кондрашов
18
Корунов
73
Евдачев
99
Парсегов
26
Корбут
46
Лапин
45
Никиема
19
Волков
24
Юсупов
47
Глухов
4-2-1-1-2
85
Силев
73
Калинов
28
Платонов
67
Нуретдинов
69
Хежев
60
Носатый
81
Янгаев
66
Мециев
68
Павлов
80
Балкизов
77
Камышенко
19
Волков
8
Стельмаченко
8
Стельмаченко
19
Волков
46
Лапин
7
Гайнуллин
7
Гайнуллин
46
Лапин
99
Парсегов
97
Борисов
97
Борисов
99
Парсегов
47
Глухов
44
Русяев
44
Русяев
47
Глухов
73
Калинов
98
Кондратьев
98
Кондратьев
73
Калинов
69
Хежев
89
Сергин
89
Сергин
69
Хежев
66
Мециев
70
Шарипов
70
Шарипов
66
Мециев
Остались в запасе
Чертаново (мол)
Сочи (мол)
6
Павел Головин
ОП
23
Даниил Козлов
ПЗ
79
Елизар Дмитриенко
ЛЗ
84
Денис Фирсов
ЛЗ
98
Савелий Золкин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ВР
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
96
Владислав Кроитору
ЛФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Остались в запасе
6
Павел Головин
ОП
23
Даниил Козлов
ПЗ
79
Елизар Дмитриенко
ЛЗ
84
Денис Фирсов
ЛЗ
98
Савелий Золкин
ЦЗ
66
Константин Нечкин
ВР
Остались в запасе
1
Борис Косьянов
ВР
47
Никита Волков
ЛЗ
17
Роман Зайцев
ЦП
96
Владислав Кроитору
ЛФ
Главный тренер
Кирилл Гашичев
Статистика матча Чертаново (мол) - Сочи (мол)
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
ЦСКА (мол)
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