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Расписание матчей
Черногория - Люксембург
Черногория - Люксембург: обзор матча 13 октября 2020
Черногория
13.10.2020, вторник, 21:45
, группа C1, 4 тур
1 : 2
Завершен
Люксембург
34'
И. Иванович
42'
Э. Муратович
86'
Д. Синани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Люксембург
90'
+6
Красная карточка
О. Тилль
Вторая желтая
М. Симич
90'
+6
Красная карточка
М. Янкович
90'
+5
90'
+3
Замена
О. Тилль
️️️️
Д. Синани
89'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Э. Муратович
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Синани
Замена
М. Янкович
️️️️
И. Иванович
86'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
М. Распопович
79'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Н. Косович
78'
Желтая карточка
М. Распопович
75'
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Д. Исламович
66'
Желтая карточка
И. Иванович
62'
58'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
В. Тиль
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Муратович
Пас отдал
М. Пинту
Желтая карточка
М. Симич
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Иванович
Пас отдал
С. Йоветич
34'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
27'
18'
Желтая карточка
Л. Баррейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
3
Ристо Радунович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
23
Игор Иванович
ПВ
22
Дино Исламович
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Эдвин Муратович
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Дарко Булатович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
8
Дени Гочко
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
21
Оливье Тилль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Миятович
3
Радунович
2
Распопович
15
Савич
22
Симич
4
Вукчевич
21
Косович
18
Хакшабанович
23
Иванович
10
Йоветич
22
Исламович
3-5-2
1
Морис
13
Карлсон
7
Скендерович
17
Пинту
10
Синани
16
Баррейро
18
Янс
7
Жерсон
11
Тиль
10
Родригес
11
Муратович
2
Распопович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
2
Распопович
23
Иванович
8
Янкович
8
Янкович
23
Иванович
21
Косович
19
Шчекич
19
Шчекич
21
Косович
22
Исламович
11
Бечирай
11
Бечирай
22
Исламович
11
Муратович
22
Мартинс
22
Мартинс
11
Муратович
10
Синани
21
Тилль
21
Тилль
10
Синани
11
Тиль
21
Девилье
21
Девилье
11
Тиль
Остались в запасе
Черногория
Люксембург
8
Дени Гочко
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
8
Дени Гочко
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
Остались в запасе
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Тим Холл
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Черногория - Люксембург
4
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
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