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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Косово - Черногория
Косово - Черногория: обзор матча 14 октября 2019
Косово
14.10.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 8 тур
2 : 0
Завершен
Черногория
10'
А. Ррахмани
34'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Черногория
Желтая карточка
Б. Кололли
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Янкович
Желтая карточка
М. Войвода
85'
85'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
ГОЛ! 2:0!
В. Мурики
34'
16'
Желтая карточка
А. Шчекич
ГОЛ! 1:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Б. Целина
10'
Желтая карточка
В. Мурики
7'
7'
Желтая карточка
В. Йовович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Фидан Алити
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Берсант Целина
АП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
2
Душан Лагатор
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Марко Янкович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Мурич
2
Хадергьонай
13
Ррахмани
15
Войвода
3
Алити
14
Бериша
5
Шала
17
Кололли
9
Целина
7
Рашица
18
Мурики
2-1-3-1-2
12
Петкович
23
Марушич
22
Симич
4
Вукчевич
21
Косович
2
Лагатор
19
Шчекич
16
Йовович
21
Болевич
9
Мугоша
Остались в запасе
Косово
Черногория
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Милан Миятович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Самир Уйкани
ВР
8
Флоран Муслия
ЦП
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Милан Миятович
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Косово - Черногория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
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