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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Черно Море - ПСВ
Черно Море - ПСВ: обзор матча 06 августа 2009
Черно Море
06.08.2009, четверг, 20:00
Лига Европы
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ПСВ
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Статистика матча Черно Море - ПСВ
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0
0
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0
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
- : -
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 10 тур
Арда
1 : 1
19.09.2026
Черно Море
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
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