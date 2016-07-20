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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Линкольн
Селтик - Линкольн: обзор матча 20 июля 2016
Селтик
20.07.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Линкольн
23'
М. Лустиг
25'
Л. Гриффитс
29'
П. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Линкольн
Замена
Н. Чифци
️️️️
М. Дембеле
76'
Замена
Э. Исагирре
️️️️
Д. Форрест
63'
ГОЛ! 3:0!
П. Робертс
29'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гриффитс
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Лустиг
23'
Начало матча
Статистика матча Селтик - Линкольн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Линкольн
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
- : -
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Линкольн
0 : 2
20.08.2026
Ларн
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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