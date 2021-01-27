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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Гамильтон Академикал
Селтик - Гамильтон Академикал: обзор матча 27 января 2021
Селтик
27.01.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Гамильтон Академикал
12'
Л. Гриффитс
48'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Гамильтон Академикал
87'
Замена
R. Mimnaugh
️️️️
Р. Каллахан
Замена
Т. Рогич
️️️️
О. Эдуард
86'
Замена
Р. Кристи
️️️️
Д. Тернбулл
70'
Замена
А. Айети
️️️️
Л. Гриффитс
69'
56'
Замена
S. Martin
️️️️
M. Ogboe
ГОЛ! 2:0!
О. Эдуард
48'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гриффитс
Пас отдал
М. Эльюнусси
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Гамильтон Академикал
30
Ryan Fulton
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
24
Brian Easton
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
40
Jamie Hamilton
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
27
Ben Stirling
ЦФ
99
Marios Ogboe
ЦФ
20
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Селтик
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Гамильтон Академикал
22
Kyle Gourlay
ВР
14
Will Collar
ЦП
25
Scott Martin
ЦП
33
Reegan Mimnaugh
ЦП
14
George Stanger
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
16
Andy Winter
ЦФ
3-1-3-1-2
19
Бэйн
32
Тэйлор
25
Даффи
20
Айер
55
Биттон
19
Соро
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
29
Гриффитс
29
Эдуард
3-2-1-4
30
24
33
40
14
Ходсон
2
Одоффин
18
Каллахан
20
Мойо
99
27
5
14
Тернбулл
10
Кристи
10
Кристи
14
Тернбулл
29
Эдуард
7
Рогич
7
Рогич
29
Эдуард
29
Гриффитс
9
Айети
9
Айети
29
Гриффитс
99
25
25
99
18
Каллахан
33
33
18
Каллахан
Остались в запасе
Селтик
Гамильтон Академикал
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Главный тренер
Нил Леннон
14
George Stanger
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
14
Will Collar
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
1
Василиос Баркас
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
Остались в запасе
14
George Stanger
ЦФ
6
Charlie Trafford
ЦФ
21
Kyle Munro
ЦФ
32
Callum Smith
ЦФ
22
Kyle Gourlay
ВР
14
Will Collar
ЦП
16
Andy Winter
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Селтик - Гамильтон Академикал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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