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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Брюгге
Селтик - Брюгге: обзор матча 27 ноября 2024
Селтик
27.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
60'
Д. Маэда
26'
К. Картер-Викерс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Брюгге
90'
+2
Желтая карточка
Х. Сейс
90'
+2
Замена
К. Нильсен
️️️️
Х. Цолис
Замена
Х. Ян
️️️️
Н. Кюн
88'
Желтая карточка
П. Бернарду
84'
77'
Замена
Р. Вермант
️️️️
Ф. Хутгла
77'
Замена
Ш. Тальби
️️️️
А. Сков Ольсен
76'
Желтая карточка
Б. Мехеле
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Маэда
76'
Замена
А. Айда
️️️️
К. Фурухаси
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Маэда
Пас отдал
А. Валье
60'
Замена
П. Бернарду
️️️️
А. Энгелс
59'
Замена
А. Валье
️️️️
Г. Тэйлор
59'
48'
Желтая карточка
Ж. Ордоньес
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Картер-Викерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
17
Ромео Вермант
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
3-2-2-3
22
Миньоле
4
Ордоньес
44
Мехеле
65
Сейс
14
Яшари
25
Онидика
29
Де Куйпер
20
Ванакен
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
17
Цолис
32
Тэйлор
3
Валье
3
Валье
32
Тэйлор
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
17
Цолис
94
Нильсен
94
Нильсен
17
Цолис
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
Остались в запасе
Селтик
Брюгге
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Селтик - Брюгге
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
5
8
Офсайды
2
1
Количество передач
685
451
Сейвы
3
2
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
3 : 1
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Селтик Парк
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