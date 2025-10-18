Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пескара - Каррарезе: онлайн-трансляция 18 октября 2025

Пескара
18.10.2025, суббота, 18:00
Италия. Серия В, 8 тур
- : -
Не начался
Каррарезе
Матч Таблица
Статистика матча Пескара - Каррарезе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пескара
Каррарезе
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
4 августа 2023, 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
20 апреля 2020, 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
12 сентября 2017, 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
25 августа 2017, 22:59
«Интер» купит беженца из Сенегала, болеющего за «Милан»
28 июня 2017, 20:40
1
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
4 августа 2023, 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
20 апреля 2020, 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
12 сентября 2017, 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
25 августа 2017, 22:59
«Интер» купит беженца из Сенегала, болеющего за «Милан»
28 июня 2017, 20:40
1
Больше новостей
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
- : -
24.08.2025
Бари
Последние матчи
Все
Пескара
Каррарезе
Италия. Кубок, 1 раунд
Удинезе
2 : 0
18.08.2025
Каррарезе
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
2 : 0
17.08.2025
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 38 тур
Мантова
2 : 1
09.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
2 : 1
04.05.2025
Модена
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
2 : 0
17.08.2025
Пескара
Италия. Кубок, 1 раунд
Удинезе
2 : 0
18.08.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 38 тур
Мантова
2 : 1
09.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
2 : 1
04.05.2025
Модена
Италия. Серия В, 36 тур
Сассуоло
2 : 0
01.05.2025
Каррарезе
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 