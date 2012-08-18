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Расписание матчей
Италия. Кубок
Пескара - Карпи
Пескара - Карпи: обзор матча 18 августа 2012
Пескара
18.08.2012, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Карпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пескара - Карпи
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0
0
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0
0
Матчи команд
Пескара
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Пескара
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08.05.2026
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01.05.2026
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11.04.2026
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Италия. Кубок, 1/32 финала
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Карпи
Информация о матче
Стадион:
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