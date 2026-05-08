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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Карабобо - Ривер Плейт
Карабобо - Ривер Плейт: обзор матча 08 мая 2026
Карабобо
08.05.2026, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, группа H, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ривер Плейт
77'
M. Núñez (П)
59'
М. Меса
90+6'
M. Salas
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабобо - Ривер Плейт
Завершен
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Maximiliano Salas
90'
+6'
86'
Красная карточка
Santiago Beltrán
84'
Желтая карточка
Ezequiel Centurión
Желтая карточка
Lucas Bruera
82'
79'
Замена
Lautaro Pereyra
️️️️➡️️
Lucas Silva
79'
Замена
Кендри Паес
️️️️➡️️
Хуан Кинтеро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Matías Núñez
77'
74'
Желтая карточка
Juan Cruz Meza
73'
Желтая карточка
Матиас Винья
72'
Замена
Juan Cruz Meza
️️️️➡️️
J. Freitas
Замена
️️️️➡️️
Jonathan Bilbao
72'
60'
Замена
Факундо Колидио
️️️️➡️️
Максимильяно Меса
60'
Замена
Maximiliano Salas
️️️️➡️️
Santiago Lencina
59'
ГОЛ! 0:1!
Максимильяно Меса
Пас отдал
Хуан Кинтеро
55'
Желтая карточка
Lucas Silva
49'
Желтая карточка
Герман Пеццелла
Замена
Jean Fuentes
️️️️➡️️
Yohandry Orozco
46'
Замена
Maurice Cova
️️️️➡️️
Edson Tortolero
46'
Красная карточка
Эдсон Кастильо
45'
+4
Желтая карточка
Эдсон Кастильо
45'
45'
+3'
37'
Желтая карточка
Facundo González
26'
Пенальти не реализован
Хуан Кинтеро
Желтая карточка
Ezequiel Neira
25'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабобо
22
Lucas Bruera
(К)
ВР
28
Jonathan Bilbao
ЦЗ
32
Ezequiel Neira
ЦЗ
4
Leonardo Aponte
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
8
Juan Camilo Pérez
ЦЗ
5
Эдсон Кастильо
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
10
Yohandry Orozco
ЦП
19
Loureins Martínez
ЦФ
7
Edson Tortolero
ЦФ
Главный тренер
Диего Мерино
Ривер Плейт
41
Santiago Beltrán
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
31
Facundo González
ЦЗ
10
Хуан Кинтеро
ЦЗ
20
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
16
Фабрицио Бустос
ПЗ
39
Santiago Lencina
ЦП
34
Джулиано Галоппо
ЦП
44
Lucas Silva
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
35
J. Freitas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Карабобо
12
Keiber Roa
ВР
3
Jean Fuentes
ЦЗ
17
Franyer Oliveros
ЦЗ
2
Marcel Guaramato
ЦЗ
15
Maurice Cova
ЦП
30
Sebastián Mendoza
ЦП
16
Franner López
ЦП
23
Dimas Rafael Meza Daniz
ЦП
18
Juan Obando
ЦП
6
Abraham Bahachille
ЦП
9
José Riasco
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
Ривер Плейт
42
Franco Jaroszewicz
ВР
33
Ezequiel Centurión
ВР
36
Ulises Giménez
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Кевин Кастаньо
ОП
25
Lautaro Pereyra
ЦП
7
Maximiliano Salas
ЦП
19
Кендри Паес
АП
11
Факундо Колидио
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
24
Juan Cruz Meza
ЦФ
38
Ian Subiabre
ЦФ
3-2-3-2
22
4
21
Гонсалес
8
32
28
5
Кастильо
26
10
7
19
3-2-3-1-1
41
31
10
Кинтеро
20
Пеццелла
16
Бустос
17
Винья
39
34
Галоппо
44
8
Меса
35
10
3
3
10
7
15
15
7
44
25
25
44
39
7
7
39
10
Кинтеро
19
Паес
19
Паес
10
Кинтеро
8
Меса
11
Колидио
11
Колидио
8
Меса
35
24
24
35
Остались в запасе
Карабобо
Ривер Плейт
12
Keiber Roa
ВР
17
Franyer Oliveros
ЦЗ
2
Marcel Guaramato
ЦЗ
30
Sebastián Mendoza
ЦП
16
Franner López
ЦП
23
Dimas Rafael Meza Daniz
ЦП
18
Juan Obando
ЦП
6
Abraham Bahachille
ЦП
9
José Riasco
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
Главный тренер
Диего Мерино
42
Franco Jaroszewicz
ВР
33
Ezequiel Centurión
ВР
36
Ulises Giménez
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Кевин Кастаньо
ОП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
38
Ian Subiabre
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
12
Keiber Roa
ВР
17
Franyer Oliveros
ЦЗ
2
Marcel Guaramato
ЦЗ
30
Sebastián Mendoza
ЦП
16
Franner López
ЦП
23
Dimas Rafael Meza Daniz
ЦП
18
Juan Obando
ЦП
6
Abraham Bahachille
ЦП
9
José Riasco
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
Остались в запасе
42
Franco Jaroszewicz
ВР
33
Ezequiel Centurión
ВР
36
Ulises Giménez
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
22
Кевин Кастаньо
ОП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
38
Ian Subiabre
ЦФ
Главный тренер
Диего Мерино
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Карабобо - Ривер Плейт
3
1
1
6
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
15
Офсайды
1
1
Количество передач
241
485
Сейвы
5
0
Точность передач %
77
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.98
2.09
xGP (предотвращенные голы)
-0.05
-0.05
Информация о матче
Главный судья:
Derlis Lopez, Paraguay
Стадион:
Мисаэль Дельгадо
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Универсидад Сентрал
- : -
22.07.2026
Сантос
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Индепендьенте
- : -
23.07.2026
Васко да Гама
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Спортинг Кристал
- : -
23.07.2026
Брагантино
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Ланус
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