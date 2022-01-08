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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюкасл - Кембридж Юнайтед
Ньюкасл - Кембридж Юнайтед: обзор матча 08 января 2022
Ньюкасл
08.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
57'
Д. Айронсайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Кембридж Юнайтед
79'
Желтая карточка
J. Lankester
Замена
Х. Манкильо
️️️️
М. Ритчи
78'
76'
Замена
J. Lankester
️️️️
Х. Книббс
66'
Желтая карточка
Х. Книббс
61'
Замена
W. Hoolahan
️️️️
B. Worman
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Мерфи
60'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Ш. Лонгстафф
60'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Айронсайд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Кембридж Юнайтед
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
33
Димитар Митов
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
10
Джо Уайт
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Кембридж Юнайтед
2
Liam Bennett
ЦЗ
14
Wesley Hoolahan
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
4-2-3-1
39
Дубравка
30
Ритчи
17
Крафт
5
Шер
2
Триппьер
8
Лонгстафф
26
Шелви
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
1-5
12
Окедина
6
8
Книббс
9
Айронсайд
27
19
Мэй
8
Лонгстафф
10
Альмирон
10
Альмирон
8
Лонгстафф
30
Ритчи
22
Манкильо
22
Манкильо
30
Ритчи
23
Мерфи
28
Уиллок
28
Уиллок
23
Мерфи
27
14
14
27
8
Книббс
7
7
8
Книббс
Остались в запасе
Ньюкасл
Кембридж Юнайтед
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Главный тренер
Эдди Хау
2
Liam Bennett
ЦЗ
17
Liam O'Neil
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
29
Марк Гиллеспи
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Джо Уайт
АП
Остались в запасе
2
Liam Bennett
ЦЗ
17
Liam O'Neil
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Ньюкасл - Кембридж Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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