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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Падова
Фиорентина - Падова: обзор матча 28 октября 2020
Фиорентина
28.10.2020, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Падова
11'
Л. Венути
32'
Х. Кальехон
54'
C. Santini
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Падова
Замена
Д. Влахович
️️️️
Х. Кальехон
90'
+1
Желтая карточка
Э. Пульгар
87'
85'
Желтая карточка
C. Pelagatti
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Баррека
78'
Замена
К. Куаме
️️️️
П. Кутроне
67'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
Р. Сапонара
67'
65'
Замена
S. Hraiech
️️️️
M. Mandorlini
65'
Замена
F. Nicastro
️️️️
S. Della Latta
54'
ГОЛ! 2:1!
C. Santini
46'
Замена
C. Santini
️️️️
R.
46'
Замена
U. Germano
️️️️
D. Buglio
43'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
41'
Желтая карточка
D. Buglio
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
32'
28'
Желтая карточка
S. Anđelković
ГОЛ! 1:0!
Л. Венути
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Падова
27
Фелипе Курсио
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
26
Gianmarco Vannucchi
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
8
Davide Buglio
ЦФ
25
Ronaldo
ЦФ
6
Matteo Mandorlini
ЦФ
4
Andrea Gasbarro
ЦФ
24
Carlo Pelagatti
ЦФ
5
Simone Della Latta
ЦФ
19
Siniša Anđelković
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Падова
20
Francesco Nicastro
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
7
Claudio Santini
ЦФ
28
Alfredo Bifulco
ЦФ
16
Nicolò Fazzi
ЦФ
8
Saber Hraiech
ЦФ
77
Enej Jelenič
ЦФ
8
Umberto Germano
ЦФ
13
Enrico Biancon
ЦФ
22
Davide Merelli
ЦФ
30
Piero Burigana
ЦФ
4-1-1-1-2
44
Игор
3
Баррека
28
Мартинес
5
Венути
31
Миленкович
5
Пульгар
32
Дункан
17
Сапонара
10
Кутроне
7
Кальехон
1-1-5
27
Курсио
20
Халлфредссон
6
19
5
24
4
3
Баррека
3
Бираги
3
Бираги
3
Баррека
17
Сапонара
7
Рибери
7
Рибери
17
Сапонара
7
Кальехон
28
Влахович
28
Влахович
7
Кальехон
10
Кутроне
8
Куаме
8
Куаме
10
Кутроне
5
20
20
5
25
7
7
25
6
8
8
6
8
8
8
8
Остались в запасе
Фиорентина
Падова
3
Фабио Понси
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
14
Aljosa Vasic
ЦФ
28
Alfredo Bifulco
ЦФ
16
Nicolò Fazzi
ЦФ
77
Enej Jelenič
ЦФ
13
Enrico Biancon
ЦФ
22
Davide Merelli
ЦФ
30
Piero Burigana
ЦФ
Остались в запасе
3
Фабио Понси
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Остались в запасе
14
Aljosa Vasic
ЦФ
28
Alfredo Bifulco
ЦФ
16
Nicolò Fazzi
ЦФ
77
Enej Jelenič
ЦФ
13
Enrico Biancon
ЦФ
22
Davide Merelli
ЦФ
30
Piero Burigana
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Фиорентина - Падова
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Ареццо
1 : 1
22.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 8 тур
Авеллино
0 : 1
24.10.2026
Падова
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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