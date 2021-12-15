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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кальяри - Циттаделла
Кальяри - Циттаделла: обзор матча 15 декабря 2021
Кальяри
15.12.2021, среда, 20:00
Италия. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Циттаделла
16'
А. Дейола
40'
Д. Сетер
64'
Г. Перейро
85'
Д. Доннарумма
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кальяри - Циттаделла
85'
ГОЛ! 3:1!
Д. Доннарумма
79'
Замена
N. Smajlaj
️️️️
D. Adorni
Замена
М. Касерес
️️️️
А. Карбони
72'
Замена
Дальберт
️️️️
А. Дейола
72'
71'
Желтая карточка
Д. Фраре
ГОЛ! 3:0!
Г. Перейро
64'
62'
Замена
С. Бранка
️️️️
C. D'Urso
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Сетер
59'
46'
Замена
Э. Бальдини
️️️️
М. Антонуччи
ГОЛ! 2:0!
Д. Сетер
40'
26'
Желтая карточка
А. Данци
Желтая карточка
К. Олива
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Дейола
Пас отдал
Г. Цаппа
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Дамир Сетер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Циттаделла
27
Андреа Данци
ЦП
78
Лука Маниеро
ЦФ
10
Christian D'Urso
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
0
D. Mazzocco
ЦФ
7
Даниэле Доннарумма
ЦФ
15
Доменико Фраре
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
5
Валерио Мастрантонио
ЦФ
84
Томмазо Кассандро
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
18
Симоне Арести
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Циттаделла
18
Алессандро Маттиоли
ЦЗ
25
Nikolas Smajlaj
ЦЗ
23
Симоне Бранка
ЦП
92
Энрико Бальдини
ЦП
13
Эльхан Кастрати
ЦФ
26
Никола Паван
ЦФ
16
Алессио Вита
ЦФ
3-3-1-1-1
23
Радунович
33
Оберт
44
Карбони
15
Альтаре
22
Ликояннис
28
Олива
4
Цаппа
14
Дейола
26
Перейро
9
Сетер
1-5
27
Данци
7
Доннарумма
84
Кассандро
5
Мастрантонио
28
15
Фраре
14
Дейола
29
Дальберт
29
Дальберт
14
Дейола
44
Карбони
4
Касерес
4
Касерес
44
Карбони
9
Сетер
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
9
Сетер
28
25
25
28
10
23
Бранка
23
Бранка
10
16
Антонуччи
92
Бальдини
92
Бальдини
16
Антонуччи
Остались в запасе
Кальяри
Циттаделла
16
Раоуль Белланова
ПЗ
28
Алессио Краньо
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Паоло Фараго
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
18
Алессандро Маттиоли
ЦЗ
13
Эльхан Кастрати
ЦФ
26
Никола Паван
ЦФ
16
Алессио Вита
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
28
Алессио Краньо
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Паоло Фараго
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Маттиоли
ЦЗ
13
Эльхан Кастрати
ЦФ
26
Никола Паван
ЦФ
16
Алессио Вита
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Кальяри - Циттаделла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Информация о матче
Стадион:
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