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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Генерал Кабальеро - Насьональ
Генерал Кабальеро - Насьональ: обзор матча 07 октября 2025
Генерал Кабальеро
07.10.2025, вторник, 00:30
Парагвай. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Насьональ
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Генерал Кабальеро - Насьональ
4
1
2
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Насьональ
35-летний Суарес определился с новым клубом
2022.10.04 22:40
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
2022.09.21 00:32
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
2022.09.20 09:59
Луис Суарес назвал свой новый клуб
2022.07.26 23:54
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
2022.07.22 07:32
35-летний Суарес определился с новым клубом
2022.10.04 22:40
Пять клубов поборются за Суареса после ЧМ-2022
2022.09.21 00:32
В «Насьонале» сообщили, что 35-летний Суарес покинет клуб в конце года
2022.09.20 09:59
Луис Суарес назвал свой новый клуб
2022.07.26 23:54
Суарес спустя 16 лет вернется в «Насьональ». Контракт – до старта ЧМ-2022
2022.07.22 07:32
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27.11.2025
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Генерал Кабальеро
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1 : 3
31.10.2025
Депортиво Реколета
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15.05.2026
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10.05.2026
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0 : 1
04.05.2026
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