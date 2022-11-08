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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Кроули Таун
Бернли - Кроули Таун: обзор матча 08 ноября 2022
Бернли
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Кроули Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Бернли - Кроули Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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