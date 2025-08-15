Введите ваш ник на сайте
Нанси - Зенит
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Нанси - Булонь
Нанси - Булонь: обзор матча 15 августа 2025
Нанси
15.08.2025, пятница, 21:00
Франция. Лига 2, 2 тур
1 : 0
Завершен
Булонь
18'
Z. Fdaouch
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Булонь
Завершен
89'
Желтая карточка
Siad Gourville
Замена
Chafik El Hansar
️️️️➡️️
M. Carlier
86'
Замена
Zakaria Ztouti
️️️️➡️️
Z. Fdaouch
86'
80'
Желтая карточка
A. El Farissi
72'
Замена
S. Duflos
️️️️➡️️
Орельен Платре
72'
Замена
Florian Boulet
️️️️➡️️
Zanga Koné
Желтая карточка
C. Suljic
69'
Замена
C. Suljic
️️️️➡️️
T. Bouriaud
67'
Замена
P. Ouotro
️️️️➡️️
B. Bokangu
67'
66'
Замена
Lilian Raillot
️️️️➡️️
H. Toure
66'
Замена
Ноа Фатар
️️️️➡️️
C. Fatou
Замена
J. Evans
️️️️➡️️
Oumar Sidibe
59'
Желтая карточка
Oumar Sidibe
55'
Желтая карточка
Nicolas Saint-Ruf
34'
Желтая карточка
M. Carlier
23'
ГОЛ! 1:0!
Z. Fdaouch
Пас отдал
M. Carlier
18'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Enzo Basilio
ВР
12
A. Julloux
ЦЗ
14
Nicolas Saint-Ruf
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
11
Oumar Sidibe
ЦП
17
M. Carlier
ЦП
19
M. Experience
ЦП
8
Walid Bouabdelli
ЦП
6
T. Bouriaud
ЦФ
7
Z. Fdaouch
ЦФ
20
B. Bokangu
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
25
Siad Gourville
ЦЗ
20
H. Toure
ЦЗ
5
N. Zohore
(К)
ЦЗ
18
Demba Thiam
ЦЗ
21
Орельен Платре
ПЗ
10
A. El Farissi
ЦП
19
Nolan Binet
ЦП
9
Zanga Koné
ЦП
17
C. Fatou
ЦФ
Нанси
16
M. Sourzac
ВР
77
Яннис Нахуну
ЦЗ
45
Chafik El Hansar
ЦП
5
C. Suljic
ЦП
22
J. Evans
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
26
Zakaria Ztouti
ЦФ
Булонь
30
Azamat Uriev
ВР
15
A. Pinot
ЦЗ
22
S. Duflos
ЦЗ
24
Louis Siliadin
ЦЗ
8
Lilian Raillot
ЦП
33
Florian Boulet
ЦП
23
Ноа Фатар
ПВ
3-4-3
1
12
14
4
Фернандес
11
19
8
17
20
7
6
3-2-3-1
16
Коне
20
5
18
21
Платре
12
Бойе
10
19
9
17
Статистика матча Нанси - Булонь
4
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
23
16
Офсайды
6
3
Количество передач
397
329
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Azzedine Souifi, France
Стадион:
Stade Marcel Picot, Nancy
Новости команд
Все
Нанси
Булонь
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
27 июня 2024, 20:00
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
9 марта 2021, 08:31
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
5 марта 2020, 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
4 января 2020, 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
17 сентября 2019, 12:29
42
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
27 июня 2024, 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
5 марта 2020, 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
4 января 2020, 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
17 сентября 2019, 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
20 марта 2019, 09:55
7
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
9 марта 2021, 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
25 августа 2016, 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
1 мая 2016, 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
21 января 2016, 01:07
Больше новостей
Франция. Лига 2
Последние матчи
