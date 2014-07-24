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Лига Европы 2026/2027
Крузейдерс - Броммапойкарна
Крузейдерс - Броммапойкарна: обзор матча 24 июля 2014
Крузейдерс
24.07.2014, четверг, 22:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Броммапойкарна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Крузейдерс - Броммапойкарна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
- : -
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Баллимина Юнайтед
2 : 1
17.10.2026
Крузейдерс
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
- : -
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Броммапойкарна
0 : 2
16.10.2026
Юргорден
Информация о матче
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Крузейдерс
Броммапойкарна
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
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Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
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