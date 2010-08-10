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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутенд Юнайтед - Бристоль Сити
Саутенд Юнайтед - Бристоль Сити: обзор матча 10 августа 2010
Саутенд Юнайтед
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутенд Юнайтед - Бристоль Сити
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0
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0
0
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