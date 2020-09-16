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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Нортгемптон Таун
Бристоль Сити - Нортгемптон Таун: обзор матча 16 сентября 2020
Бристоль Сити
16.09.2020, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
43'
К. Мартин
49'
К. Палмер
82'
А. Семеньо
88'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Нортгемптон Таун
ГОЛ! 4:0!
К. Палмер
Пас отдал
Н. Элиассон
88'
87'
Желтая карточка
C. Missilou
ГОЛ! 3:0!
А. Семеньо
82'
Замена
T. Rowe
️️️️
Э. Моусон
71'
Замена
C. Brunt
️️️️
Т. Бакинсон
60'
56'
Замена
E. Johnston
️️️️
B. Ashley-Seal
53'
Замена
C. Lines
️️️️
С. Хоскинс
ГОЛ! 2:0!
К. Палмер
Пас отдал
А. Семеньо
49'
46'
Замена
M. Roberts
️️️️
L. Racic
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
А. Семеньо
43'
Замена
T. Moore
️️️️
Т. Калас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Нортгемптон Таун
18
Киан Болджер
ЦЗ
4
Luka Racic
ЦЗ
7
Сэм Хоскинс
ПВ
22
Ben Ashley-Seal
ЦФ
3
Joe Martin
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
27
Christopher Missilou
ЦФ
2
Michael Harriman
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Нортгемптон Таун
25
Steven Arnold
ЦФ
10
Morgan Roberts
ЦФ
45
Mark Marshall
ЦФ
14
Chris Lines
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
11
Mathew Warburton
ЦФ
31
Ethan Johnston
ЦФ
4-1-3-2
1
О'Лири
26
Винер
26
Моусон
26
Калас
2
Сессеньон
19
Бакинсон
17
Элиассон
45
Палмер
6
Надь
18
Мартин
42
Семеньо
2-1-5
18
Болджер
4
7
Хоскинс
44
21
5
2
27
26
Калас
4
4
26
Калас
26
Моусон
10
10
26
Моусон
19
Бакинсон
11
11
19
Бакинсон
4
10
10
4
7
Хоскинс
14
14
7
Хоскинс
22
31
31
22
Остались в запасе
Бристоль Сити
Нортгемптон Таун
25
Дэниэл Бентли
ВР
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
25
Steven Arnold
ЦФ
45
Mark Marshall
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
11
Mathew Warburton
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
25
Steven Arnold
ЦФ
45
Mark Marshall
ЦФ
23
Joseph Mills
ЦФ
11
Mathew Warburton
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Бристоль Сити - Нортгемптон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
- : -
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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