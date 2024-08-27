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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Кроули Таун
Брайтон - Кроули Таун: обзор матча 27 августа 2024
Брайтон
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Кроули Таун
31'
С. Адингра
48'
Й. Сармиенто
84'
А. Уэбстер
86'
М. О'Махони
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Кроули Таун
90'
+1
Красная карточка
J. Roles
ГОЛ! 4:0!
М. О'Махони
86'
85'
Замена
R. Khaleel
️️️️
J. Kelly
ГОЛ! 3:0!
А. Уэбстер
Пас отдал
К. Пьюпион
84'
Замена
О. Оффиа
️️️️
Т. Лэмпти
80'
Замена
Й. Уэйр
️️️️
Й. Сармиенто
79'
76'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
Замена
К. Пьюпион
️️️️
Х. Энкисо
72'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
I. Samuels
71'
68'
Желтая карточка
C. Bragg
Желтая карточка
Игор
60'
59'
Замена
C. Barker
️️️️
J. Williams
59'
Замена
П. Камара
️️️️
M. Anderson
58'
Замена
A. Adeyemo
️️️️
R. Hepburn-Murphy
ГОЛ! 2:0!
Й. Сармиенто
Пас отдал
Х. Энкисо
48'
Желтая карточка
Я. Аяри
43'
33'
Желтая карточка
T. Mullarkey
ГОЛ! 1:0!
С. Адингра
Пас отдал
К. Балеба
31'
16'
Желтая карточка
J. Williams
Замена
М. О'Махони
️️️️
М. О'Райли
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
(К)
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
12
Imari Samuels
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Кроули Таун
35
Джо Воллакотт
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
7
Junior Quitirna
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
26
Cameron Bragg
ЦП
26
Jay Williams
(К)
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Марк О'Махони
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Кроули Таун
19
Эдди Бич
ВР
8
Панутче Камара
ЦП
25
Antony Papadopoulos
ЦП
5
Charlie Barker
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
4-3-3
1
Вербрюгген
4
Уэбстер
44
Игор
12
48
Лэмпти
33
О'Райли
20
Балеба
26
Аяри
7
Адингра
16
Сармиенто
10
Энкисо
2-5-2-1
35
Воллакотт
44
3
Флинт
49
26
26
20
8
7
29
19
12
2
Эступиньян
2
Эступиньян
12
48
Лэмпти
24
Оффиа
24
Оффиа
48
Лэмпти
16
Сармиенто
6
Уэйр
6
Уэйр
16
Сармиенто
10
Энкисо
21
Пьюпион
21
Пьюпион
10
Энкисо
33
О'Райли
10
О'Махони
10
О'Махони
33
О'Райли
8
8
Камара
8
Камара
8
26
5
5
26
19
27
27
19
49
11
11
49
29
22
22
29
Остались в запасе
Брайтон
Кроули Таун
23
Джейсон Стил
ВР
35
Малик Ялкуйе
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
19
Эдди Бич
ВР
25
Antony Papadopoulos
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
35
Малик Ялкуйе
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
19
Эдди Бич
ВР
25
Antony Papadopoulos
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Брайтон - Кроули Таун
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
15
Офсайды
3
4
Количество передач
370
467
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Информация о матче
Главный судья:
Alex Chilowicz, USA
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