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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Ноттс Каунти
Брентфорд - Ноттс Каунти: обзор матча 06 января 2018
Брентфорд
06.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брентфорд - Ноттс Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
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Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
- : -
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 10 тур
Ноттс Каунти
1 : 2
10.10.2026
Оксфорд
Информация о матче
Стадион:
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Брентфорд
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