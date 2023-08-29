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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Брентфорд
Ньюпорт Каунти - Брентфорд: обзор матча 29 августа 2023
Ньюпорт Каунти
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Брентфорд
90+6'
K. Rai
87'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Брентфорд
ГОЛ!
К. Льюис-Поттер
0:3
Пенальти не реализован!
Б. Моррис
ГОЛ!
Й. Висса
0:2
Пенальти не реализован!
N. Wood
ГОЛ!
Б. Мбемо
0:1
Пенальти не реализован!
A. Lewis
ГОЛ! 1:1!
K. Rai
Пас отдал
A. Lewis
90'
+6
Желтая карточка
Л. Пэйн
90'
+4
87'
ГОЛ! 0:1!
М. Йенсен
Замена
Л. Пэйн
️️️️
M. Bondswell
83'
78'
Замена
И. Брайерли
️️️️
Е. Ярмолюк
77'
Замена
А. Хики
️️️️
Б. Ми
Желтая карточка
A. Lewis
76'
Замена
S. Bennett
️️️️
А. Уайлдиг
64'
Замена
N. Wood
️️️️
Г. Чарсли
64'
62'
Замена
Й. Висса
️️️️
М. Олакигбе
62'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
К. Шаде
62'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Ф. Ониика
Желтая карточка
Г. Чарсли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
11
James Waite
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
5
Джеймс Кларк
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
7
Гарри Чарсли
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Брентфорд
25
Занка
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Майкл Олакигбе
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
31
Эльери Балькомб
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
14
Итан Брайерли
ЦФ
23
Val Adedokun
ЦФ
2-3-5
15
33
3
11
24
Уайлдиг
23
9
Богль
7
Чарсли
8
Моррис
5
Кларк
4-1-2-3-1
2
Расмуссен
15
Ми
20
Айер
25
Занка
27
Янельт
16
Ониика
17
Олакигбе
7
Шаде
6
Ярмолюк
23
Льюис-Поттер
31
Балькомб
33
27
Пэйн
27
Пэйн
33
7
Чарсли
7
7
7
Чарсли
24
Уайлдиг
17
17
24
Уайлдиг
15
Ми
2
Хики
2
Хики
15
Ми
16
Ониика
8
Йенсен
8
Йенсен
16
Ониика
17
Олакигбе
9
Висса
9
Висса
17
Олакигбе
7
Шаде
19
Мбемо
19
Мбемо
7
Шаде
6
Ярмолюк
14
Брайерли
14
Брайерли
6
Ярмолюк
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Брентфорд
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
23
Val Adedokun
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Брентфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
25.10.2026
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