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Англия. Кубок
Брэдфорд Сити - Олдершот
Брэдфорд Сити - Олдершот: обзор матча 02 ноября 2024
Брэдфорд Сити
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Олдершот
50'
V. Oliver
65'
C. Maghoma (АГ)
68'
К. Кавана
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Олдершот
Желтая карточка
Ш. Диабате
85'
84'
Замена
R. Jones
️️️️
Т. Фрост
79'
Замена
H. Ghandour
️️️️
J. Barrett
79'
Замена
D. Tetek
️️️️
Т. Уиддрингтон
79'
Замена
J. Henry
️️️️
O. Scott
Замена
B. Pointon
️️️️
O. Sanderson
73'
Замена
Д. Уокер
️️️️
К. Эванс
72'
Замена
Э. Кук
️️️️
V. Oliver
72'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
J. Benn
72'
ГОЛ! 3:0!
К. Кавана
Пас отдал
Л. Ричардс
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
C. Maghoma
65'
ГОЛ! 1:0!
V. Oliver
Пас отдал
К. Кавана
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
27
Jay Benn
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
Олдершот
5
D. Ellison
ЦЗ
6
Тео Уиддрингтон
ЦП
14
O. Scott
ЦП
17
A. Jones
ЦП
8
Тайлер Фрост
ПВ
5
Rollin Menayese
ЦФ
5
Christian Maghoma
ЦФ
28
Marcus Dewhurst
ЦФ
7
Cameron Hargreaves
ЦФ
22
Jack Barham
ЦФ
10
Joshua Barrett
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Брэдфорд Сити
55
George Goodman
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
23
Bobby Pointon
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Олдершот
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
11
Ryan Jones
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Hady Ghandour
ЦФ
3-2-1-4
24
27
5
12
30
Эванс
12
Ричардс
21
Смолвуд
2
10
Кавана
11
18
1-3-1-5
5
6
Уиддрингтон
14
17
8
Фрост
5
10
22
7
28
27
3
Диабате
3
Диабате
27
30
Эванс
7
Уокер
7
Уокер
30
Эванс
18
23
23
18
11
39
Кук
39
Кук
11
8
Фрост
11
11
8
Фрост
14
27
27
14
6
Уиддрингтон
34
34
6
Уиддрингтон
10
23
23
10
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Олдершот
55
George Goodman
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
9
Кай Корбетт
ПВ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Остались в запасе
55
George Goodman
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
24
Maxwell Mullins
ЦЗ
9
Кай Корбетт
ПВ
1
Jordi van Stappershoef
ЦФ
Главный тренер
Дин Холдсуорт
Статистика матча Брэдфорд Сити - Олдершот
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Олдершот
Англия. Национальная лига, 21 тур
Олдершот
- : -
05.12.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Файлд
0 : 1
28.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
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