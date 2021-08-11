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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Брэдфорд Сити
Ноттингем Форест - Брэдфорд Сити: обзор матча 11 августа 2021
Ноттингем Форест
11.08.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
39'
Ж. Карвалью
41'
Ж. Карвалью
55'
C. Cooke
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Брэдфорд Сити
83'
Замена
C. Vernam
️️️️
Э. Кук
83'
Замена
O. Crankshaw
️️️️
A. Gilliead
55'
ГОЛ! 2:1!
C. Cooke
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Ф. Зинкернагель
50'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Карвалью
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
41'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Карвалью
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
39'
Желтая карточка
Кафу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
22
Фин Бэк
ЦП
70
Ateef Konate
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
14
Тайрис Форна
ЦФ
11
Филип Зинкернагель
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Брэдфорд Сити
17
Alex Gilliead
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
20
Callum Cooke
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
3
Лиам Райдхэлг
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
15
Пауди О'Коннор
ЦФ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Ноттингем Форест
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Брэдфорд Сити
12
Sam Hornby
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
27
O. Crankshaw
ЦФ
0
G. Evans
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
1-4-1-2
34
Хорват
2
Ричардсон
88
Кафу
70
77
Майтен
22
Бэк
12
Карвалью
11
Зинкернагель
14
Форна
5
4
Уотт
12
О'Доннелл
15
О'Коннор
6
3
Райдхэлг
11
Зинкернагель
10
Да Кошта
10
Да Кошта
11
Зинкернагель
39
Кук
30
30
39
Кук
17
27
27
17
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брэдфорд Сити
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
13
Джордан Смит
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
12
Sam Hornby
ЦФ
0
G. Evans
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Остались в запасе
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
11
Джо Лолли
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
13
Джордан Смит
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
Остались в запасе
12
Sam Hornby
ЦФ
0
G. Evans
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Ноттингем Форест - Брэдфорд Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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