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Расписание матчей
Франция. Кубок
Версаль - Бовэ
Версаль - Бовэ: обзор матча 09 января 2010
Версаль
09.01.2010, суббота, 00:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Бовэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Версаль - Бовэ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Версаль
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
- : -
21.11.2026
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2022.02.09 23:07
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Футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
2017.10.10 10:05
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