Лудогорец - Ботев: онлайн-трансляция 31 августа 2025

Лудогорец
31.08.2025, воскресенье, 21:30
Болгария. Первая лига, 7 тур
- : -
Не начался
Ботев
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Лудогорец - Ботев
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Лудогорец
Ботев
«Шкендия» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.77
Сегодня, 09:34
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:16
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 19:20
«Лудогорец» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.5
5 августа, 08:38
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
21 января, 17:26
3
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
21 января, 13:47
5
Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
21 января, 11:42
1
Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы
21 января, 09:45
2
«Ростов» купил вратаря сборной Боснии и Герцеговины
25 июня 2024, 17:44
3
Больше новостей
Болгария. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Болгария. Первая лига, 6 тур
Последние матчи
Все
Лудогорец
Ботев
Болгария. Первая лига, 5 тур
Лудогорец
0 : 0
17.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 5 тур
Берое
1 : 2
16.08.2025
Ботев
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев
0 : 1
10.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 4 тур
Славия С
0 : 3
09.08.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 5 тур
Лудогорец
0 : 0
17.08.2025
Локомотив
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 4 тур
Славия С
0 : 3
09.08.2025
Лудогорец
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Болгария. Первая лига, 3 тур
Лудогорец
2 : 1
02.08.2025
Добруджа
Болгария. Первая лига, 5 тур
Берое
1 : 2
16.08.2025
Ботев
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев
0 : 1
10.08.2025
Локомотив
Болгария. Первая лига, 3 тур
Ботев
0 : 5
04.08.2025
Арда
Болгария. Первая лига, 2 тур
Черно Море
2 : 1
27.07.2025
Ботев
Болгария. Первая лига, 1 тур
Ботев
1 : 1
19.07.2025
ЦСКА
