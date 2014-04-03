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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ботафого - Унион Эспаньола
Ботафого - Унион Эспаньола: обзор матча 03 апреля 2014
Ботафого
03.04.2014, четверг, 02:45
Кубок Либертадорес, группа 2, 5 тур
0 : 1
Завершен
Унион Эспаньола
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Статистика матча Ботафого - Унион Эспаньола
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0
0
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0
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
- : -
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
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1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
1 : 1
12.10.2026
Ботафого
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 25 тур
Кобресаль
1 : 0
26.10.2025
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Унион Эспаньола
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