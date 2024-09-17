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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Феникс
Бостон Ривер - Феникс: обзор матча 17 сентября 2024
Бостон Ривер
17.09.2024, вторник, 01:00
Уругвай. Примера, 3 тур
2 : 0
Завершен
Феникс
48'
L. Suhr
81'
B. Damiani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Феникс
Замена
F. Pérez
️️️️
J. Manuel Gutiérrez
85'
Замена
C. Valdez
️️️️
L. Suhr
85'
Желтая карточка
F. Pérez
83'
ГОЛ! 2:0!
B. Damiani
Пас отдал
J. Manuel Gutiérrez
81'
79'
Желтая карточка
S. de Marco
73'
Замена
S. Viera
️️️️
W. Fernández
72'
Желтая карточка
A. Schetino
72'
Замена
A. Perez
️️️️
A. Alfaro
71'
Красная карточка
A. Requena
Желтая карточка
B. Damiani
69'
68'
Замена
M. Juambeltz
️️️️
D.
56'
Желтая карточка
A. da Silveira
55'
Замена
S. de Marco
️️️️
F. de León
ГОЛ! 1:0!
L. Suhr
48'
Замена
J. Manuel Acosta
️️️️
E. Beltrán
17'
Желтая карточка
L. Costa
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Leonard Costa
ЦЗ
10
Agustín Amado
ЦП
29
Gastón Pérez
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
9
Bruno Damiani
ЦФ
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
24
Juan Álvez
ЦЗ
55
Wiston Fernández
ЦП
16
Braulio Guisolfo
ЦП
31
Dudu
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
23
Carlos Valdez
ЦЗ
14
Federico Dafonte
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
21
Franco Pérez
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
5
Andrés Schetino
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
18
A. Perez
ЦФ
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
3-2-3-2
1
17
22
Родригес
2
8
40
10
29
16
24
9
3-2-4-1
25
13
14
24
20
24
16
31
17
55
17
16
23
23
16
17
31
31
17
24
21
21
24
55
24
24
55
17
26
26
17
14
18
18
14
31
8
8
31
Остались в запасе
Бостон Ривер
Феникс
1
Bruno Antúnez
ВР
14
Federico Dafonte
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
30
Matías Cabrera
ЦП
5
Andrés Schetino
ЦП
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
14
Federico Dafonte
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
26
Facundo Muñoa
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
30
Matías Cabrera
ЦП
5
Andrés Schetino
ЦП
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Леонель Рокко
Статистика матча Бостон Ривер - Феникс
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Eduardo Varela, Sao Tome and Principe
Стадион:
Estadio Parque Artigas, Las Piedras
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