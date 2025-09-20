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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Пласа Колония
Бостон Ривер - Пласа Колония: обзор матча 20 сентября 2025
Бостон Ривер
20.09.2025, суббота, 21:30
Уругвай. Примера, 8 тур
6 : 1
Завершен
Пласа Колония
19'
A. Anello
25'
A. Anello
31'
A. Anello
69'
F. Muñoa
77'
F. Rodríguez
84'
Х. Рамос (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Пласа Колония
Завершен
Желтая карточка
Gerónimo Bortagaray
90'
Желтая карточка
Marco Mancebo
87'
84'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Хуан Рамос
ГОЛ! 5:0!
Facundo Rodríguez
77'
Замена
Baltasar Barcia
️️️️➡️️
Gustavo Viera
73'
Замена
Facundo Rodríguez
️️️️➡️️
Фелипе Авенатти
73'
71'
Замена
Santiago Otegui
️️️️➡️️
Lucas Carrizo
ГОЛ! 4:0!
Facundo Muñoa
69'
63'
Замена
️️️️➡️️
Agustin Maidana
Замена
Guillermo Lopez
️️️️➡️️
Agustin Anello
53'
46'
Замена
Maximo Lorenzi
️️️️➡️️
Haibrany Ruiz Diaz
46'
Замена
Facundo Píriz
️️️️➡️️
Yacouba Meité
ГОЛ! 3:0!
Agustin Anello
31'
ГОЛ! 2:0!
Agustin Anello
25'
ГОЛ! 1:0!
Agustin Anello
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
4
Marcos Gómez
ЦЗ
14
Gerónimo Bortagaray
ЦЗ
17
Rafael Haller
ЦЗ
20
Агустин Альбаррасин
ЦП
6
Andrés Romero
ЦП
5
Francisco Barrios
ЦП
25
Felipe Chiappini
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
11
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Пласа Колония
44
Guillermo Reyes
ВР
22
Хуан Рамос
ЛЗ
4
Haibrany Ruiz Diaz
ЦЗ
21
Juan Hernández
ЦЗ
15
Yacouba Meité
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
6
Miqueas Redin
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
30
Agustin Maidana
ЦП
13
Joaquin Garcia
ЦФ
80
Lucas Carrizo
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Диас
Бостон Ривер
33
Ernesto Hernández
ВР
3
Marco Mancebo
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
12
Agustin Granja
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
7
Facundo Rodríguez
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
11
Guillermo Lopez
ЦФ
Пласа Колония
25
Joaquin Silva
ВР
2
Maximo Lorenzi
ЦЗ
17
Santiago Otegui
ЦЗ
18
Ángel Cayetano
ЦЗ
10
Agustín Ocampo
ЦП
23
Facundo Píriz
ЦП
5
S. Pachame
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
3-4-3
1
4
14
17
20
Альбаррасин
5
25
6
11
Авенатти
7
28
3-5-2
44
4
21
22
Рамос
15
6
14
30
3
80
13
7
30
30
7
11
Авенатти
7
7
11
Авенатти
28
11
11
28
4
2
2
4
80
17
17
80
15
23
23
15
Остались в запасе
Бостон Ривер
Пласа Колония
33
Ernesto Hernández
ВР
3
Marco Mancebo
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
12
Agustin Granja
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
25
Joaquin Silva
ВР
18
Ángel Cayetano
ЦЗ
10
Agustín Ocampo
ЦП
5
S. Pachame
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
Главный тренер
Себастьян Диас
Остались в запасе
33
Ernesto Hernández
ВР
3
Marco Mancebo
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
12
Agustin Granja
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
26
Facundo Muñoa
ЦП
9
Alexander González
ЦФ
Остались в запасе
25
Joaquin Silva
ВР
18
Ángel Cayetano
ЦЗ
10
Agustín Ocampo
ЦП
5
S. Pachame
ЦП
27
Cristian Barros
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Себастьян Диас
Статистика матча Бостон Ривер - Пласа Колония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Lasso,
Стадион:
Estadio Campeones Olimpicos, Florida
Посещаемость:
200
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Бостон Ривер
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 4 тур
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1 : 1
08.06.2026
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0 : 1
01.06.2026
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21.05.2026
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08.06.2026
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0 : 1
01.06.2026
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Копа Судамерикана, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 0
27.05.2026
Бостон Ривер
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3 : 0
23.05.2026
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21.05.2026
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0 : 2
25.10.2025
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21.10.2025
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0 : 1
11.10.2025
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