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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Боруссия М
Саарбрюккен - Боруссия М: обзор матча 12 марта 2024
Саарбрюккен
12.03.2024, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Боруссия М
90+3'
К. Брюнкер
8'
Р. Хак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Боруссия М
Желтая карточка
К. Брюнкер
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
К. Брюнкер
Пас отдал
F. Di Michele Sanchez
90'
+3
82'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Н. Эльведи
82'
Замена
️️️️
Л. Нец
Замена
D. Becker
️️️️
R. Becker
74'
69'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
Р. Хак
69'
Замена
️️️️
Р. Райц
Замена
Т. Цивейя
️️️️
П. Сонтхаймер
67'
Замена
J. Günther-Schmidt
️️️️
K. Rabihic
46'
Желтая карточка
П. Сонтхаймер
31'
28'
Желтая карточка
Н. Эльведи
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хак
Пас отдал
Ф. Онора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
1
Tim Schreiber
ВР
8
Мануэль Зейтц
(К)
ЦЗ
14
B. Uaferro
ЦЗ
29
Lukas Boeder
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
15
Robin Becker
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К)
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Саарбрюккен
34
Frederik Recktenwald
ЦЗ
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
4
Dominik Becker
ЦЗ
19
Marcel Gaus
ЦП
26
Andy Breuer
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-1-4-3
1
8
Зейтц
14
29
6
Сонтхаймер
22
20
Кербер
25
7
15
10
9
Брюнкер
3-3-2-2-1
1
Николас
6
Итакура
5
Фридрих
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
25
Нец
10
Нойхаус
17
Коне
9
Онора
25
Хак
9
Джордан
15
4
4
15
6
Сонтхаймер
23
Цивейя
23
Цивейя
6
Сонтхаймер
10
10
10
10
30
Эльведи
22
Ляйнер
22
Ляйнер
30
Эльведи
21
Райц
21
Райц
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
Остались в запасе
Саарбрюккен
Боруссия М
34
Frederik Recktenwald
ЦЗ
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
19
Marcel Gaus
ЦП
26
Andy Breuer
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
23
Ян Ольшовски
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
34
Frederik Recktenwald
ЦЗ
16
Bjarne Thoelke
ЦЗ
19
Marcel Gaus
ЦП
26
Andy Breuer
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
11
Julius Biada
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Саарбрюккен - Боруссия М
2
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
8
13
Офсайды
1
0
Количество передач
223
596
Сейвы
3
0
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
5
17
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
3 : 3
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Людвигспаркштадион
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