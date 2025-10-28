Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия М - Карлсруэ
Боруссия М - Карлсруэ: онлайн-трансляция 28 октября 2025
Боруссия М
28.10.2025, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
- : -
Не начался
Карлсруэ
Матч
Личные встречи
Статистика матча Боруссия М - Карлсруэ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Боруссия М
Карлсруэ
«Боруссия Менхенгладбах» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
13 сентября, 09:34
«Штутгарт» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85
29 августа, 11:45
«Боруссия М» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.80
23 августа, 08:53
Прогноз на точный счет матча «Боруссия М» – «Вольфсбург»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:09
Бундеслига. «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» в последнем матче Мюллера на «Альянц Арене»
10 мая, 21:22
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
Больше новостей
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Боруссия М
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
14.09.2025
Вердер
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 1
13.09.2025
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
30.08.2025
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
0 : 0
24.08.2025
Гамбург
