Бундеслига. «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» в последнем матче Мюллера на «Альянц Арене»

«Боруссия М» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.80

«Штутгарт» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85

«Боруссия Менхенгладбах» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

Бундеслига. «Бавария» победила менхенгладбахскую «Боруссию» в последнем матче Мюллера на «Альянц Арене»

«Боруссия М» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.80

«Штутгарт» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.85

«Боруссия Менхенгладбах» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе

«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии