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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борэм Вуд - Миллуолл
Борэм Вуд - Миллуолл: обзор матча 09 января 2021
Борэм Вуд
09.01.2021, суббота, 15:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Миллуолл
31'
К. Зохоре
75'
Ш. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борэм Вуд - Миллуолл
Желтая карточка
A. McDonnell
90'
87'
Замена
B. Thompson
️️️️
Р. Вудс
Замена
A. McDonnell
️️️️
M. Rhead
87'
Замена
P. Mingoia
️️️️
K. Murtagh
87'
81'
Замена
M. Smith
️️️️
Т. Пэррот
Замена
S. Coulthirst
️️️️
К. Тшиманга
80'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
С. Мэлони
Замена
К. Уитли
️️️️
J. Morias
69'
61'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
К. Зохоре
60'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Т. Бьюри
Желтая карточка
O. Ilesanmi
57'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Зохоре
Пас отдал
С. Мэлони
Желтая карточка
Д. Файфилд
24'
1'
Желтая карточка
Д. Купер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борэм Вуд
1
Натан Эшмор
ВР
12
Джамал Файфилд
ЦЗ
6
Дэвид Стивенс
ЦЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
7
Сорба Томас
ПВ
12
Gus Mafuta
ЦФ
3
Oluwafemi Ilesanmi
ЦФ
10
Keiran Murtagh
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
15
Matthew Rhead
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Борэм Вуд
10
Shaquile Coulthirst
ЦФ
17
Ryan Huddart
ЦФ
2
Danny Woodards
ЦФ
17
Adam McDonnell
ЦФ
7
Piero Mingoia
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
3-1-5
1
Эшмор
12
Файфилд
6
Стивенс
18
Смит
7
Томас
10
26
15
20
Тшиманга
3
3-2-1-4
34
Филдинг
5
Купер
15
4
Хатчинсон
20
МакНамара
2
Мэлони
18
Вудс
18
Леонард
7
Зохоре
19
Пэррот
7
Бьюри
20
Тшиманга
10
10
20
Тшиманга
15
17
17
15
10
7
7
10
26
18
Уитли
18
Уитли
26
19
Пэррот
17
17
19
Пэррот
7
Бьюри
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
7
Бьюри
7
Зохоре
10
Бедварссон
10
Бедварссон
7
Зохоре
18
Вудс
8
8
18
Вудс
Остались в запасе
Борэм Вуд
Миллуолл
17
Ryan Huddart
ЦФ
2
Danny Woodards
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
17
Ryan Huddart
ЦФ
2
Danny Woodards
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Люк Гаррард
Статистика матча Борэм Вуд - Миллуолл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
- : -
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Борэм Вуд
4 : 3
31.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 14 тур
Борэм Вуд
4 : 0
24.10.2026
Файлд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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