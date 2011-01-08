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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бордо - Руан
Бордо - Руан: обзор матча 08 января 2011
Бордо
08.01.2011, суббота, 19:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Руан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бордо - Руан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
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Бордо
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22.12.2024
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0 : 0
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2 : 0
03.10.2026
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Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
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26 сентября
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2025.10.03 15:59
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2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
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2024.08.01 20:08
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«Руан» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2024
2024.02.08 10:43
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