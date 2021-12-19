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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бордо - Ле-Жюмо
Бордо - Ле-Жюмо: обзор матча 19 декабря 2021
Бордо
19.12.2021, воскресенье, 20:20
Франция. Кубок, 1/32 финала
10 : 0
Завершен
Ле-Жюмо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бордо - Ле-Жюмо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ле-Жюмо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
10 : 0
19.12.2021
Ле-Жюмо
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
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Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
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