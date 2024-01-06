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Расписание матчей
Франция. Кубок
Энтент - Бордо
Энтент - Бордо: обзор матча 06 января 2024
Энтент
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Бордо
17'
S. Baradji
66'
Д. Игнатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Энтент - Бордо
ГОЛ!
Ж. Ливолан
0:2
ГОЛ!
Й. Барбе
0:1
89'
Желтая карточка
J. Marcelin
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Игнатенко
Пас отдал
G. Weissbeck
63'
Замена
Й. Барбе
️️️️
Э. Бьюмла
63'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
A. Badji
63'
Замена
M. de Lima
️️️️
В. Н'Симба
45'
+1
Желтая карточка
Д. Игнатенко
33'
Желтая карточка
Э. Бьюмла
ГОЛ! 1:0!
S. Baradji
17'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Энтент - Бордо
1
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
11
Нарушения
19
13
Количество передач
166
591
Сейвы
1
3
Точность передач %
57
85
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Энтент
Франция. Кубок, 1/32 финала
Энтент
1 : 2
06.01.2024
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Энтент
1 : 2
07.01.2018
Эпиналь
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
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2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
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