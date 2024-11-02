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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уолсолл - Болтон
Уолсолл - Болтон: обзор матча 02 ноября 2024
Уолсолл
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Болтон
59'
L. Gordon
90+1'
J. Jellis
55'
Д. Шихан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Болтон
Желтая карточка
Д. Мэтт
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
В. Адебойежо
ГОЛ! 2:1!
J. Jellis
Пас отдал
Н. Лоу
90'
+1
Замена
Д. Мэтт
️️️️
А. Адома
86'
Замена
Д. Холл
️️️️
J. Earing
79'
Замена
Д. Дэниелс
️️️️
H. Williams
78'
75'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Чарльз
68'
Замена
А. Коллинз
️️️️
K. Lolos
68'
Замена
Д. МакЭти
️️️️
С. Эрфилд
59'
Желтая карточка
С. Шен
ГОЛ! 1:1!
L. Gordon
Пас отдал
T. Simkin
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шихан
Желтая карточка
H. Williams
53'
Замена
C. Lakin
️️️️
R. Stirk
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Болтон
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
8
Джош Шихан
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
28
Джей Матете
ЦП
20
Klaidi Lolos
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
3
Evan Weir
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Болтон
42
Jack Dallimore
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
48
Sonny Sharples
ЦП
55
Conor Lewis
ЦП
45
Джон МакЭти
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1-5-4
1
26
2
22
21
37
Адома
24
9
Лоу
15
8
24
3-3-1-3
23
Саутвуд
2
Когли
6
Джонстон
6
Форрестер
8
Шихан
37
Эрфилд
28
Матете
17
Шен
19
Чарльз
14
20
24
5
Дэниелс
5
Дэниелс
24
21
33
Холл
33
Холл
21
37
Адома
9
Мэтт
9
Мэтт
37
Адома
8
8
8
8
37
Эрфилд
45
МакЭти
45
МакЭти
37
Эрфилд
20
10
Коллинз
10
Коллинз
20
19
Чарльз
20
Адебойежо
20
Адебойежо
19
Чарльз
Остались в запасе
Уолсолл
Болтон
3
Evan Weir
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
42
Jack Dallimore
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
48
Sonny Sharples
ЦП
55
Conor Lewis
ЦП
Остались в запасе
3
Evan Weir
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Остались в запасе
42
Jack Dallimore
ВР
2
Luke Matheson
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
ЦЗ
16
Sam Inwood
ЦП
48
Sonny Sharples
ЦП
55
Conor Lewis
ЦП
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уолсолл - Болтон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
- : -
05.12.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
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