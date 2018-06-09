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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Боливия
Сербия - Боливия: обзор матча 09 июня 2018
Сербия
09.06.2018, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Боливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Боливия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
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Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Боливия
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Эквадор
2 : 0
18.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
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Боливия
0 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
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