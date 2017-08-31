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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Швеция
Болгария - Швеция: обзор матча 31 августа 2017
Болгария
31.08.2017, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 7 тур
3 : 2
Завершен
Швеция
12'
С. Манолев
33'
Г. Костадинов
79'
И. Чочев
29'
М. Лустиг
44'
М. Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Швеция
Желтая карточка
И. Чочев
90'
+1
87'
Желтая карточка
О. Тойвонен
Желтая карточка
Б. Чорбаджийски
87'
85'
Замена
С. Арментерос
️️️️
Я. Йоханссон
Замена
И. Димитров
️️️️
И. Попов
84'
82'
Замена
В. Классон
️️️️
Д. Дурмаз
ГОЛ! 3:2!
И. Чочев
Пас отдал
И. Попов
79'
Замена
Б. Краев
️️️️
С. Манолев
76'
70'
Замена
С. Ларссон
️️️️
А. Экдаль
Замена
Т. Неделев
️️️️
Г. Миланов
61'
44'
ГОЛ! 2:2!
М. Берг
Пас отдал
М. Лустиг
ГОЛ! 2:1!
Г. Костадинов
Пас отдал
И. Попов
33'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Лустиг
Пас отдал
Л. Аугустинссон
Желтая карточка
Г. Костадинов
16'
16'
Пенальти не реализован!
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:0!
С. Манолев
Пас отдал
Г. Миланов
12'
Желтая карточка
В. Божиков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
9
Ивелин Попов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
Главный тренер
Петар Хубчев
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Болгария
1
Георгий Китанов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Орлин Старокин
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
0
Ивайло Димитров
ЦФ
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
19
Маркус Роден
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
0
Самуэль Арментерос
ЦФ
4-5-1
23
Илиев
3
Занев
15
Божиков
4
Чорбаджийски
11
Манолев
18
Чочев
2
Попов
7
Костадинов
0
Славчев
17
Миланов
9
Попов
4-4-1-1
1
Ольсен
4
Гранквист
3
Линделеф
2
Лустиг
6
Аугустинссон
20
Тойвонен
21
Дурмаз
13
Экдаль
13
Йоханссон
10
Форсберг
9
Берг
17
Миланов
8
Неделев
8
Неделев
17
Миланов
11
Манолев
10
Краев
10
Краев
11
Манолев
9
Попов
0
Димитров
0
Димитров
9
Попов
13
Экдаль
7
Ларссон
7
Ларссон
13
Экдаль
21
Дурмаз
17
Классон
17
Классон
21
Дурмаз
13
Йоханссон
0
Арментерос
0
Арментерос
13
Йоханссон
Остались в запасе
Болгария
Швеция
11
Кирил Десподов
ПВ
1
Георгий Китанов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Орлин Старокин
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Остались в запасе
11
Кирил Десподов
ПВ
1
Георгий Китанов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Орлин Старокин
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
19
Маркус Роден
ЦП
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Главный тренер
Янне Андерссон
Статистика матча Болгария - Швеция
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Васил Левски
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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