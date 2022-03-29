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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия - Болгария
Хорватия - Болгария: обзор матча 29 марта 2022
Хорватия
29.03.2022, вторник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Болгария
76'
Л. Модрич (П)
80'
А. Крамарич
69'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Болгария
Желтая карточка
М. Понграчич
89'
86'
Желтая карточка
П. Христов
84'
Замена
Б. Цонев
️️️️
Т. Неделев
84'
Замена
Д. Янков
️️️️
К. Малинов
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Оршич
80'
Желтая карточка
Б. Баришич
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Модрич
76'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Л. Майер
72'
70'
Вторая желтая
К. Десподов
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Десподов
Пас отдал
А. Илиев
65'
Желтая карточка
К. Десподов
Вторая желтая
Д. Чалета-Цар
63'
Замена
А. Будимир
️️️️
Н. Влашич
62'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Ливайя
61'
61'
Замена
Г. Йомов
️️️️
Р. Кирилов
61'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
И. Чочев
Замена
М. Ковачич
️️️️
Н. Моро
46'
46'
Замена
А. Илиев
️️️️
М. Минчев
Замена
И. Перишич
️️️️
Д. Вида
46'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
33'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Скорич
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Миле Скорич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
7
Ловро Майер
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
14
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
3
Андреа Христов
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
7
Борислав Цонев
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
17
Георги Йомов
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
4-2-3-1
23
Ивушич
3
Баришич
5
Чалета-Цар
16
Скорич
21
Вида
7
Майер
8
Моро
16
Оршич
13
Влашич
15
Пашалич
14
Ливайя
3-4-1-1
21
Вуцов
19
Турицов
15
Христов
3
Христов
18
Чочев
16
Малинов
17
Минчев
8
Неделев
11
Десподов
10
Кирилов
21
Вида
14
Перишич
14
Перишич
21
Вида
16
Скорич
3
Понграчич
3
Понграчич
16
Скорич
7
Майер
10
Модрич
10
Модрич
7
Майер
8
Моро
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Моро
14
Ливайя
9
Крамарич
9
Крамарич
14
Ливайя
13
Влашич
11
Будимир
11
Будимир
13
Влашич
18
Чочев
7
Костадинов
7
Костадинов
18
Чочев
8
Неделев
7
Цонев
7
Цонев
8
Неделев
17
Минчев
9
Илиев
9
Илиев
17
Минчев
16
Малинов
7
Янков
7
Янков
16
Малинов
10
Кирилов
17
Йомов
17
Йомов
10
Кирилов
Остались в запасе
Хорватия
Болгария
18
Кристиян Якич
ОП
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
Главный тренер
Златко Далич
13
Николай Михайлов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
22
Илиан Илиев
АП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
18
Кристиян Якич
ОП
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Иво Грбич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
22
Илиан Илиев
АП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Хорватия - Болгария
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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