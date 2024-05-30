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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Бока Хуниорс - Насьональ Потоси
Бока Хуниорс - Насьональ Потоси: обзор матча 30 мая 2024
Бока Хуниорс
30.05.2024, четверг, 03:00
Копа Судамерикана, группа D, 6 тур
4 : 0
Завершен
Насьональ Потоси
14'
Э. Кавани
19'
М. Сараччи
53'
М. Рохо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Насьональ Потоси
89'
Желтая карточка
D. Mancilla
86'
Замена
A. Torrico
️️️️
S. Guerra
68'
Замена
L. Pavia
️️️️
S. Galindo
Замена
Ф. Фабра
️️️️
Л. Бланко
67'
62'
Замена
P. Azogue
️️️️
M. Prost
62'
Замена
A. Cabrera
️️️️
M. Ortíz
Желтая карточка
P. Fernández
56'
ГОЛ! 3:0!
М. Рохо
53'
46'
Замена
H. Leanos
️️️️
F. Callejo
ГОЛ! 2:0!
М. Сараччи
19'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
P. Fernández
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Маркос Рохо
(К)
ЦЗ
28
Pol Fernández
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
6
Эсекьель Фернандес
ЦП
17
Lucas Janson
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Насьональ Потоси
12
Saidt Mustafa
ВР
5
D. Mancilla
(К)
ЦЗ
2
Maximiliano Ortíz
ЦЗ
26
Edisson Restrepo
ЦЗ
21
Oscar Baldomar
ЦЗ
22
J. Hoyos
ЦП
17
S. Guerra
ЦП
17
S. Galindo
ЦП
20
M. Prost
ЦФ
9
F. Callejo
ЦФ
19
W. Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Бока Хуниорс
18
Франк Фабра
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Насьональ Потоси
25
Mauricio Adorno
ВР
14
O. Anez
ЦЗ
32
Heber Leanos
ЦЗ
16
Andrés Torrico
ЦЗ
20
Abraham Cabrera
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
18
Pedro Azogue
ЦП
21
Miyhel Ortiz
ЦП
8
Luis Pavia
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
19
G. Cristaldo
ЦФ
3-3-2
44
Ромеро
3
Бланко
5
Рохо
4
Сараччи
28
6
Медина
6
Фернандес
10
Кавани
17
4-3-3
12
2
26
21
5
22
17
17
19
9
20
3
Бланко
18
Фабра
18
Фабра
3
Бланко
9
32
32
9
17
16
16
17
2
20
20
2
20
18
18
20
17
8
8
17
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Насьональ Потоси
10
Эсекьель Буллауде
АП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
19
G. Cristaldo
ЦФ
14
O. Anez
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
25
Mauricio Adorno
ВР
21
Miyhel Ortiz
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Остались в запасе
10
Эсекьель Буллауде
АП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Висенте Таборда
ЦФ
Остались в запасе
19
G. Cristaldo
ЦФ
14
O. Anez
ЦЗ
15
J. Andia
ЦП
25
Mauricio Adorno
ВР
21
Miyhel Ortiz
ЦП
15
Javier Guerra
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Клаудио Бьяджо
Статистика матча Бока Хуниорс - Насьональ Потоси
1
1
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
7
7
Офсайды
5
0
Количество передач
706
389
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 27 тур
Насьональ Потоси
- : -
29.11.2026
Ориенте Петролеро
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Насьональ Потоси
1 : 1
08.11.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Оруро
1 : 1
31.10.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 23 тур
Насьональ Потоси
3 : 0
27.10.2026
Гуабира
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Гарай
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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