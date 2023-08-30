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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Хэрроджейт - Блэкберн
Хэрроджейт - Блэкберн: обзор матча 30 августа 2023
Хэрроджейт
30.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 8
Завершен
Блэкберн
10'
Д. Гаррет
13'
С. Галлахер
34'
Д. Бакли
45+1'
Д. Маркандай
52'
Д. Бакли (П)
67'
З. Гилсенан
72'
Т. Блоксэм
75'
З. Гилсенан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Блэкберн
90'
+3
Желтая карточка
Д. Эдмондсон
75'
ГОЛ! 0:8!
З. Гилсенан
Пас отдал
Д. Гаррет
72'
ГОЛ! 0:7!
Т. Блоксэм
67'
ГОЛ! 0:6!
З. Гилсенан
63'
Замена
Д. Эдмондсон
️️️️
Э. Моран
62'
Замена
Т. Блоксэм
️️️️
С. Галлахер
Замена
J. Daly
️️️️
J. Muldoon
61'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Д. Бакли
46'
Замена
З. Гилсенан
️️️️
Г. Пикеринг
46'
Замена
Х. Картер
️️️️
Д. Хайам
Замена
L. Armstrong
️️️️
G. Horbury
46'
Замена
Р. МакДональд
️️️️
M. Daly
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
Д. Маркандай
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бакли
Пас отдал
Э. Моран
22'
Желтая карточка
Д. Гаррет
13'
ГОЛ! 0:2!
С. Галлахер
Пас отдал
Д. Бакли
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гаррет
Пас отдал
С. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
25
George Horbury
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
5
Will Smith
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Блэкберн
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Сондре Тронстад
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
23
Энди Моран
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
59
Luke Armstrong
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
19
Зак Гилсенан
ЦП
36
Джеймс Эдмондсон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
37
Том Блоксэм
ЦФ
1-4-5
30
Гибсон
2
Рэмси
17
10
25
6
14
7
5
1
4-1-2-2-2
15
Гэмбл
16
Уортон
5
Хайам
3
Пикеринг
30
Гаррет
6
Тронстад
6
Бакли
24
Маркандай
23
Моран
20
Галлахер
1
Вальстедт
25
59
59
25
10
3
МакДональд
3
МакДональд
10
18
11
11
18
5
Хайам
17
Картер
17
Картер
5
Хайам
3
Пикеринг
19
Гилсенан
19
Гилсенан
3
Пикеринг
23
Моран
36
Эдмондсон
36
Эдмондсон
23
Моран
20
Галлахер
37
Блоксэм
37
Блоксэм
20
Галлахер
Остались в запасе
Хэрроджейт
Блэкберн
38
Lewis Thomas
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
25
Джо Хилтон
ВР
2
Каллум Бриттан
ПЗ
11
Сэмми Шмодикс
АП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
2
Каллум Бриттан
ПЗ
11
Сэмми Шмодикс
АП
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Хэрроджейт - Блэкберн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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