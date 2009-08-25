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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Блэкберн
Гиллинхэм - Блэкберн: обзор матча 25 августа 2009
Гиллинхэм
25.08.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
1 : 3
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гиллинхэм - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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