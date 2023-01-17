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Расписание матчей
Англия. Кубок
Форест Грин - Бирмингем Сити
Форест Грин - Бирмингем Сити: обзор матча 17 января 2023
Форест Грин
17.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
8'
Б. Стивенсон
49'
Л. Юткевич
65'
К. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Бирмингем Сити
87'
Замена
Т. Дини
️️️️
С. Хоган
Замена
Р. Браун
️️️️
М. Пирт-Харрис
84'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
Б. Стивенсон
84'
73'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
А. Меджбри
Замена
О. Кейси
️️️️
К. О'Киффи
70'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
K. McAllister
70'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
M. Stevens
70'
69'
Желтая карточка
О. Трасти
65'
ГОЛ! 1:2!
К. Лонг
59'
Желтая карточка
А. Меджбри
57'
Желтая карточка
К. Белик
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юткевич
46'
Замена
М. Колен
️️️️
Д. Грэм
46'
Замена
Т. Чон
️️️️
Э. Лонгело
46'
Замена
Э. Чанг
️️️️
Д. Джеймс
38'
Желтая карточка
Э. Лонгело
Желтая карточка
М. Пирт-Харрис
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Стивенсон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
3
Dominic Bernard
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
24
Regan Hendry
ЦП
7
Бен Стивенсон
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
14
Mathew Stevens
ЦФ
32
Lewis Thomas
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Форест Грин
4
Оливер Кейси
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Нико Гордон
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
3-2-1-5
3
15
Купер
27
О'Киффи
24
7
Стивенсон
14
Пирт-Харрис
32
9
7
6
14
4-1-1-2-2
13
Этеридж
6
Трасти
13
Лонг
28
Сэндерсон
45
Лонгело
5
Белик
8
Джеймс
28
Меджбри
10
Грэм
10
Юткевич
25
Хоган
27
О'Киффи
4
Кейси
4
Кейси
27
О'Киффи
7
Стивенсон
16
Дэвис
16
Дэвис
7
Стивенсон
14
Пирт-Харрис
10
Браун
10
Браун
14
Пирт-Харрис
14
22
Гэррик
22
Гэррик
14
7
18
Фиабема
18
Фиабема
7
10
Грэм
2
Колен
2
Колен
10
Грэм
8
Джеймс
20
Чанг
20
Чанг
8
Джеймс
28
Меджбри
7
Бакуна
7
Бакуна
28
Меджбри
45
Лонгело
19
Чон
19
Чон
45
Лонгело
25
Хоган
14
Дини
14
Дини
25
Хоган
Остались в запасе
Форест Грин
Бирмингем Сити
16
Harvey Bunker
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
26
Джон Радди
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Нико Гордон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Harvey Bunker
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Нико Гордон
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Форест Грин - Бирмингем Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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