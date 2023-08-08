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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челтенхэм - Бирмингем Сити
Челтенхэм - Бирмингем Сити: обзор матча 08 августа 2023
Челтенхэм
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
24'
Ж. Бакуна
32'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Бирмингем Сити
87'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Ж. Бакуна
Замена
T. King
️️️️
О. Хэммонд
81'
81'
Замена
С. Косгров
️️️️
Л. Юткевич
81'
Замена
B. Khela
️️️️
К. Андерсон
Желтая карточка
L. Freestone
75'
Желтая карточка
Э. Чапман
71'
64'
Замена
С. Дембеле
️️️️
К. Миеси
Желтая карточка
Л. Саутвуд
63'
63'
Желтая карточка
Д. Джеймс
Замена
А. Кина
️️️️
R. Street
46'
Замена
L. Sercombe
️️️️
К. Томпсон
46'
Замена
Д. Эдшид
️️️️
Д. Олайинка
46'
46'
Замена
И. Суньич
️️️️
M. Oakley
43'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
32'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бакуна
Желтая карточка
К. Дэйвис
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бакуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
27
Оливер Хэммонд
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
17
Robert Street
ЦФ
14
Эллис Чапман
ЦФ
28
Джеймс Олайинка
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
3
Sean Long
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
28
Adulai Sambu
ЦЗ
29
Tom King
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
16
Дэниел Эдшид
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Зак Джикок
ВР
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
2-2-5
23
Саутвуд
33
Дэйвис
20
27
Хэммонд
6
Томпсон
28
Олайинка
3
6
33
14
Чапман
4-1-3-2
13
Этеридж
12
28
Сэндерсон
13
Лонг
45
Лонгело
20
Чанг
8
Джеймс
23
Миеси
7
Бакуна
10
Юткевич
21
Андерсон
27
Хэммонд
29
29
27
Хэммонд
28
Олайинка
16
Эдшид
16
Эдшид
28
Олайинка
17
9
Кина
9
Кина
17
6
Томпсон
8
8
6
Томпсон
12
26
Суньич
26
Суньич
12
21
Андерсон
8
8
21
Андерсон
7
Бакуна
20
Гарднер
20
Гарднер
7
Бакуна
23
Миеси
23
Дембеле
23
Дембеле
23
Миеси
10
Юткевич
9
Косгров
9
Косгров
10
Юткевич
Остались в запасе
Челтенхэм
Бирмингем Сити
5
Tom Bradbury
ЦЗ
28
Adulai Sambu
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
1
Зак Джикок
ВР
5
Крыстиан Белик
ОП
11
A. Matnez
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
28
Adulai Sambu
ЦЗ
11
Уилл Ферри
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
Остались в запасе
1
Зак Джикок
ВР
5
Крыстиан Белик
ОП
11
A. Matnez
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Челтенхэм - Бирмингем Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
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