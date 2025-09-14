Введите ваш ник на сайте
Бинасьональ - АДТ: онлайн-трансляция 14 сентября 2025

Бинасьональ
14.09.2025, воскресенье, 21:00
Перу. Лига 1, 8 тур
- : -
Не начался
АДТ
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Бинасьональ - АДТ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Перу. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Перу. Лига 1, 6 тур
Альянса
3 : 1
17.08.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 6 тур
Спорт Уанкайо
1 : 1
17.08.2025
Университарио
Перу. Лига 1, 6 тур
Мельгар
0 : 0
17.08.2025
Аякучо
Перу. Лига 1, 6 тур
Куско
- : -
18.08.2025
Альянса Атлетико
Перу. Лига 1, 6 тур
Альянца Универсидад
- : -
30.08.2025
Депортиво Лос Чанкас
Перу. Лига 1, 7 тур
Аякучо
- : -
22.08.2025
Бинасьональ
Перу. Лига 1, 7 тур
Хуан Пабло II
- : -
22.08.2025
Куско
Перу. Лига 1, 7 тур
Спортинг Кристал
- : -
23.08.2025
УТ де Кахамарка
Последние матчи
Все
Бинасьональ
АДТ
Перу. Лига 1, 6 тур
Альянса
3 : 1
17.08.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 5 тур
АДТ
1 : 0
09.08.2025
Спорт Уанкайо
Перу. Лига 1, 4 тур
Спорт Бойз
1 : 0
04.08.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 3 тур
АДТ
0 : 3
31.07.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 1 тур
АДТ
1 : 0
19.07.2025
Сьенсиано
  • Читайте нас: 