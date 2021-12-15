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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бергантиньос - Райо Вальекано
Бергантиньос - Райо Вальекано: обзор матча 15 декабря 2021
Бергантиньос
15.12.2021, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Райо Вальекано
77'
J. Cano
37'
М. Суарес
67'
П. Сисс
90+1'
С. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бергантиньос - Райо Вальекано
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Морено
89'
Замена
О. Валентин
️️️️
А. Мартин
89'
Замена
С. Морено
️️️️
П. Сисс
81'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Нтека
ГОЛ! 1:2!
J. Cano
Пас отдал
A. Escobar
77'
Желтая карточка
A. Concheiro
69'
Замена
U. Da Pena
️️️️
B. Martínez
68'
Замена
A. Concheiro
️️️️
A. Boedo
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
П. Сисс
Пас отдал
Х. Анхель Посо
Замена
J. Cano
️️️️
C. Lopez
61'
58'
Замена
Ф. Гарсия
️️️️
У. Лопес
58'
Замена
С. Комесанья
️️️️
И. Ресио
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Суарес
Пас отдал
У. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бергантиньос
1
Brais Pereiro Troncoso
ВР
17
Alejandro Boedo
ЦЗ
2
Blas Alonso
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Pablo Agulló
ЦЗ
10
Marcos Remeseiro
ЦП
21
Carlos Lopez
ЦП
14
Diego Uzal
ЦП
9
A. Escobar
ЦФ
11
Yelco Alfaya
ЦФ
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Бергантиньос
13
Santi Canedo
ВР
24
Daniel Estramil
ЦЗ
15
Carlos Alberto Vazquez Fernández
ЦЗ
3
Aarón Rama
ЦЗ
22
Iker Berruezo
ЦЗ
7
Jorge Cano
ЦП
6
Antón Concheiro
ЦП
3
Iago Parga
ЦФ
19
Uxío Da Pena
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Серхио Морено
ЦФ
4-3-3
1
17
22
5
2
10
21
14
36
11
9
4-2-3-1
13
Зидан
2
Эрнандес
2
Ресио
15
Мараш
4
Суарес
6
Сисс
8
Лопес
14
Посо
11
Нтека
12
Бебе
11
Мартин
21
7
7
21
17
6
6
17
22
19
19
22
8
Лопес
11
Гарсия
11
Гарсия
8
Лопес
11
Мартин
23
Валентин
23
Валентин
11
Мартин
2
Ресио
14
Комесанья
14
Комесанья
2
Ресио
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Гвардиола
11
Нтека
6
Сисс
19
Морено
19
Морено
6
Сисс
Остались в запасе
Бергантиньос
Райо Вальекано
13
Santi Canedo
ВР
24
Daniel Estramil
ЦЗ
15
Carlos Alberto Vazquez Fernández
ЦЗ
3
Aarón Rama
ЦЗ
22
Iker Berruezo
ЦЗ
3
Iago Parga
ЦФ
1
Столе Димитриевски
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
9
Ясин Казми
ЦФ
Остались в запасе
13
Santi Canedo
ВР
24
Daniel Estramil
ЦЗ
15
Carlos Alberto Vazquez Fernández
ЦЗ
3
Aarón Rama
ЦЗ
22
Iker Berruezo
ЦЗ
3
Iago Parga
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
9
Ясин Казми
ЦФ
Статистика матча Бергантиньос - Райо Вальекано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бергантиньос
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
1 : 2
30.10.2024
Марбелья
Испания. Кубок, 2 раунд
Бергантиньос
1 : 3
15.12.2021
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
2 : 0
01.12.2021
Туделано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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