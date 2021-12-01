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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бергантиньос - Туделано
Бергантиньос - Туделано: обзор матча 01 декабря 2021
Бергантиньос
01.12.2021, среда, 20:30
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Туделано
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бергантиньос - Туделано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бергантиньос
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
1 : 2
30.10.2024
Марбелья
Испания. Кубок, 2 раунд
Бергантиньос
1 : 3
15.12.2021
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
2 : 0
01.12.2021
Туделано
Туделано
Испания. Кубок, 1 раунд
Туделано
0 : 5
31.10.2024
Минера
Испания. Кубок, 1/32 финала
Туделано
0 : 2
06.12.2023
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
2 : 0
01.12.2021
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