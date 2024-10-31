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Расписание матчей
Испания. Кубок
Туделано - Минера
Туделано - Минера: обзор матча 31 октября 2024
Туделано
31.10.2024, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 5
Завершен
Минера
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Туделано - Минера
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Туделано
Испания. Кубок, 1 раунд
Туделано
0 : 5
31.10.2024
Минера
Испания. Кубок, 1/32 финала
Туделано
0 : 2
06.12.2023
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Бергантиньос
2 : 0
01.12.2021
Туделано
Минера
Испания. Кубок, 1/16 финала
Минера
0 : 5
06.01.2025
Реал
Испания. Кубок, 2 раунд
Минера
2 : 2
05.12.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1 раунд
Туделано
0 : 5
31.10.2024
Минера
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Туделано
Минера
В раздевалке «Минеры» украли футболки, подаренные игроками «Реала»
2025.01.08 14:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Минеру» (5:0), у Гюлера дубль
2025.01.06 22:53
«Минера» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025
2025.01.06 19:50
В раздевалке «Минеры» украли футболки, подаренные игроками «Реала»
2025.01.08 14:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Минеру» (5:0), у Гюлера дубль
2025.01.06 22:53
«Минера» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 января 2025
2025.01.06 19:50
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