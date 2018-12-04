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Расписание матчей
Италия. Кубок
Беневенто - Циттаделла
Беневенто - Циттаделла: обзор матча 04 декабря 2018
Беневенто
04.12.2018, вторник, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Циттаделла
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Беневенто - Циттаделла
Желтая карточка
Л. Антеи
67'
Начало матча
Статистика матча Беневенто - Циттаделла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
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2021.12.16 08:57
2
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
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2021.12.16 01:03
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Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
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