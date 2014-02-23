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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ростов - Белшина
Ростов - Белшина: обзор матча 23 февраля 2014
Ростов
23.02.2014, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Белшина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ростов - Белшина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
- : -
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Ростов Арена
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